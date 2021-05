Betrunkener Besatzungssoldat ritt ins Amtsgebäude

Für eine feucht-fröhliche Überraschung sorgte ein russischer Besatzungssoldat hoch zu Ross am Tag des heiligen Nikolaus 1945 in Jennersdorf. Der Wehrmann hatte zu tief ins Glas geschaut. Im Rausch galoppierte er durch die Stadt. Von einem Zivilisten ließ er sich schließlich ein Einfahrtstor öffnen und ritt mit seinem Pferd schnurstracks ins damalige Zentralamtsgebäude, in dem die Bezirkshauptmannschaft, das Gemeindeamt und der Gendarmerieposten untergebracht waren.