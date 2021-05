Neue Photovoltaikanlage im Strandbad Klagenfurt

Der Wörthersee ruft: Im Vorjahr besuchten 413.000 Sonnenhungrige das größte Strandbad Europas in Klagenfurt. Auch das südliche Flair der Adria weht mittlerweile bis nach Klagenfurt, wer heuer ins Wasser springen will, findet am Ufer feinsten Sand wie am Meer vor. Kinder können dort ihre Sandburgen bauen. Dazu sind Windtücher aufgehängt, die an Italiens Badeorte erinnern. Auch der Einser-Steg glänzt wie neu, in den letzten Monaten wurde der Unterbau - also die Läufer und Belagsbretter - saniert.