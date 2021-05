Hinauf in die Berge: Tipps zum Wandern!

Fast schon eine eigene Wissenschaft ist die Wahl eines guten Berg- und Wanderschuhs. Einer der weiß, worauf man achten muss, ist Michael Ibovnik von Bergsport Korak in Villach: „Wichtig ist zu wissen, wohin man will. Beim Wandern auf der Saualpe braucht man sicher andere Schuhe als in den Felsbergen.“ Einen Bergschuh probiert man generell besser am Nachmittag, wenn die Füße etwas größer sind: „Hat man einen passenden Schuh, dann sollte man die Marke nicht wechseln. Deutsche Schuhe sind eher etwas breiter als italienische. Wichtig ist, dass man in der Ferse einen guten Halt hat und vorne bei den Zehen einen Zentimeter Platz.“ Generell werden die Wanderschuhe immer niedriger und auch leichter.