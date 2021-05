27-jähriger Beifahrer bei schwerem Unfall getötet

Zeugenaussagen zufolge war das Auto gegen 21.15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Villach unterwegs gewesen. Der aus Villach stammende Lenker sei schwer verletzt ins Landeskrankenhaus Villach gebracht worden, während der Beifahrer aus Weißenstein noch an der Unfallstelle verstarb. Beide waren in dem Unfallauto eingeklemmt worden, weswegen ihre Bergung mit hydraulischem Gerät vorgenommen werden musste.