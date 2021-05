Kate Winslet: „Ich war eine schreckliche Ehefrau“

Das letzte Projekt, für das Kate Winslet vor der Kamera stand, war die Krimi-Serie „Mare of Easttown“, die ab 21. Mai auf Sky zu sehen sein wird. Darin spielt die Britin die Polizistin Mare Sheehan, die privat schwer gebeutelt ist. Eine Rolle, die Winslet selbst an ihre Grenzen geführt hat, wie sie im Interview mit der „Bild“-Zeitung verriet. „Ich liebe meinen Job. Aber es war so anstrengend, dass ich mich manchmal gefragt habe: ,Warum, zur Hölle, tu ich mir das an?‘ Die Emotionen jeden Tag auszuhalten war wirklich enorm.“