Belegschaft in Steyr soll umgestimmt werden

In der „ZiB2“ am Freitag gab Wolf Einblicke in sein verbessertes Angebot. Statt 1250 sollen nun 1400 Stellen erhalten bleiben, indem 150 Jobs über eine Arbeitsstiftung abgesichert werden. Jene, die trotzdem vom Wegfall von 500 Jobs betroffen wären, sollen etwas besser aussteigen, als zuvor geplant. Sie sollen, wenn sie den Sozialplan annehmen, „nach dem deutschen Modell in der Nettoausgleichszahlung“ gleichgestellt werden. Dank eines Altersteilzeitmodells müssten sich ältere Mitarbeiter laut Wolf nicht „beim Arbeitsamt anstellen“. 166 Lehrstellen würden gesichert. Gehaltskürzungen, wie sie beim ersten gescheiterten Angebot vorgesehen waren, blieben freilich aufrecht. Außerdem werde sich Raiffeisen Oberösterreich beteiligen.