Wolf zu MAN in Steyr: „Will nicht mit Jobs pokern“

Der Investor und Manager Sigfried Wolf hat in der ORF-„ZiB2“ sein Angebot an die Belegschaft des MAN-Werks in Steyr verteidigt und einen verbesserten Vorschlag in Aussicht gestellt. Es habe sich zudem die Kooperation mit einem weiteren Investor ergeben. Mit seiner Beteiligung wolle er verhindern, dass „Steyr das Detroit von Österreich wird“.