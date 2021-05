So bereiten die Wiener Betriebe den Neustart vor

Die Vorbereitungen in den Betrieben laufen an. Wirte und Hoteliers holen Mitarbeiter aus der Kurzarbeit und schulen sie in puncto Sicherheit. Das Personal wird zweimal pro Woche getestet. Die Gäste checken mit dem Grünen Pass oder negativen Tests ein. Zusätzlich soll es Gurgel-Möglichkeiten an der Rezeption geben, erklärt Hoteliers-Obmann Dominic Schmid.