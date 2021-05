George Clooney zieht Brad Pitt durch den Kakao

Hinter dem urkomischen Video des Oscargewinners steckt eine Gewinnaktion für einen guten Zweck. Wer an die „Clooney Foundation for Justice“ (sie hilft Justizopfern und kämpft gegen Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt) spendet, kann eine Reise zu zweit nach Italien gewinnen. Flugkosten und Hotel übernimmt George und verspricht dem Gewinner, einen Abend mit ihm und Amal in deren Villa am Comer See verbringen zu dürfen.