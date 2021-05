Wilde Liebesgerüchte um Richard Lugner

Lydia Kelovitz offiziell in Lugner-„Zoo“ aufgenommen

Fix ist jedenfalls: Die 31-jährige Reality-TV-Blondine, die vor der „Dschungelshow“ auch schon bei „DSDS“ ihr Glück versucht hatte, ist schon offiziell in Mörtels „Streichelzoo“ aufgenommen worden. „Was denkt ihr, welchen Tiernamen ich nun habe? Kleiner Tipp: Es ist was WILDES“, fuhr Kelovitz in ihrem Posting fort.