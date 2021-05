„Last Action Hero“-Star Frank McRae gestorben

Spielte vor allem in Action-Filmen

Der hochgewachsene Darsteller spielte vor allem Action-Rollen. Mit Sylvester Stallone drehte er Filme wie „F.I.S.T. - Ein Mann geht seinen Weg“ und „Rocky II“, mit Arnold Schwarzenegger trat er in „Last Action Hero“ auf. An der Seite von Timothy Dalton war er 1989 in „James Bond 007 - Lizenz zum Töten“ in der Rolle des Bond-Gefährten Sharkey zu sehen.