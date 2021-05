Drohvideo: Iranische Rakete zerstört US-Kapitol

Drohvideo vor Khamenei-Rede gezeigt

Das Video ist Medienberichten zufolge das erste Mal am Wochenende vor einer Rede des Geistlichen Oberhaupts des Iran, Ajatollah Ali Khamenei, im Staatsfernsehen gezeigt worden. In seiner Rede kritisierte der Ajatollah seinen Außenminister, der sich zuvor in einem geleakten Gespräch darüber beschwert hatte, dass die Mullahs und die Revolutionsgarde die Außenpolitik des Landes bestimmen würden und der Minister selbst keinen allzu großen Einfluss hätte. „Das war ein großer Fehler“, betonte Khamenei.