„Schlechtes Atomabkommen mit Iran führt zu Krieg“

Der israelische Geheimdienstminister Eli Cohen warnte am Donnerstag davor, dass ein „Krieg sicher folgen“ werde, wenn die Vereinigten Staaten und andere Mächte mit dem Iran ein Atomabkommen schließen, das Israel für einen schlechten neuen Vertrag halte. Cohen bekräftigte gegenüber der Agentur Reuters die Position Israels, dass es sich nicht an eine diplomatische Übereinkunft gebunden fühle, und sagte: „Ein schlechtes Geschäft wird die Region in einen Krieg führen.“