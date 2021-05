Corona-Impfung spült Milliarden in Pfizer-Kassa

Der Erfolg des gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech entwickelte Corona-Impfstoff beschert dem Pharmakonzern Pfizer satte Gewinne. Alleine das Vakzin „Comirnaty“ spülte dem Unternehmen 3,5 Milliarden US-Dollar (knapp drei Milliarden Euro) in die Kassa, aber auch andere Produkte - wie etwa gegen Krebs - sorgten für ein kräftiges Plus am Konto.