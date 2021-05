Die Märchen der Atomlobby

De facto waren in den letzten vier Wochen nicht nur im Wiener Becken Erschütterungen der Stärke 4,6 zu spüren. De facto wurde beim schweren Beben in Zagreb am 29. Dezember sogar ein Wert von 6,4 gemessen. De facto kam dieses Beben dem AKW Krško bereits gefährlich nahe - es stand nur 85 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Und dennoch wollen uns Atomstrompropagandisten weismachen, dass Krško jeder Naturgewalt standhalten könnte. Deshalb könne man die Laufzeit auch gleich um 20 Jahre, bis 2043, verlängern. Ein schlechter Scherz, oder?