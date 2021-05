Gewessler tritt „Märchen der Atomlobby“ entgegen

Gewessler kündigte in dem am Samstag verbreiteten Pressetext zum Faktencheck an, dass Österreich seine „konsequente Haltung“ und das „langjährige Engagement für eine Welt ohne Atomkraft“ fortführen und weiterhin für ein nachhaltiges, klimafreundliches Energiesystem der Zukunft eintreten werde. In der detaillierten Zehn-Punkte-Liste des Ministeriums finden sich Argumente gegen klassische Behauptungen der Atomindustrie wie jene, dass Atomkraft klimafreundlich sei, überdies kostengünstig und mittlerweile sicher.