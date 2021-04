Konkurrenz für Flixbus: In Italien startet Itabus

Der deutsche Fernbusanbieter Flixbus bekommt in Italien Konkurrenz. Der Unternehmer Luca Cordero di Montezemolo, der bereits 2006 Italiens erste private Bahngesellschaft Italo aus der Taufe gehoben hatte, gründet ein Fernbusunternehmen, das mit Flixbus auf dem italienischen Markt konkurrieren soll. Itabus heißt der Fernbusanbieter, der am 27. Mai mit einer Flotte von 300 neuen Bussen startet und mit besonders günstigen Preisen punkten will.