Jugendlicher (17) macht mit Auto „Salto“ in Tunnel

Mehrere Schutzengel an Bord

Dadurch kam es in weiterer Folge zu einem Überschlag des Autos. Nach rund 90 Metern blieb es auf dem Dach liegen. Der 17-Jährige hatte offensichtlich mehrere Schutzengel an Bord. Er blieb bei dem „Salto“ unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein schwerer Sachschaden. Die A13 musste in dem Bereich für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.