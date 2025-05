Holly Madison fand Hefner-Vorliebe „widerlich“

Im Netz angefeindet

Im Interview sprach Madison auch darüber, dass sie wegen ihrer Vergangenheit im Netz lange Zeit angefeindet worden sei. „Ich habe das Gefühl, dass es eine Zeit gab, in der ich nichts posten konnte, ohne dass ein Idiot in den Kommentaren etwas postete wie ,Oh, alte Eier‘ oder so etwas Ähnliches.“