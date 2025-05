Handball WEST WIEN ist drei Runden vor Schluss in der Abstiegsrunde der HLA Meisterliga Tabellenletzter. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit Trainer Roland Marouschek über die Ursachen der sportlichen Situtuation. Phasenweise hält das Team mehr als nur mit, allerdings ortet der Coach ein Defizit: „Uns fehlt die Coolness in der Crunchtime“