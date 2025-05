„Ich wollte am Maturaball kein Kleid anziehen“

„Mit der sexuellen Orientierung nicht einverstanden“

Ja, sie habe an diesem Tag gestritten mit dem Bruder. Der habe sie, wie so oft, getreten, zu Boden geworfen, derb beschimpft. „Er ist Mutters Liebling. Er darf alles.“ Der innerfamiliäre Konflikt schwelt schon seit Jahren. „Ich wurde vom Vater geschlagen, von der Mutter, vom Bruder. Sie sind mit meiner sexuellen Orientierung nicht einverstanden“, so die Schülerin. „Zu meinem Maturaball ist keiner gekommen, nur, weil ich kein Kleid anziehen wollte.“