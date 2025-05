Rangnick: „Bleibt spannend, was passieren wird“

Absturz in der Premier League

Denn in der Premier League steht ManUnited mit 38 Punkte gerade mal punktgleich auf dem 14. Platz. Man muss schon fast von Glück sprechen, dass Ipswich, Leicester und Southampton in dieser Spielzeit, deutlich abgeschlagen hinter dem Rest der Liga, keine Zweifel an den drei Absteigern der Saison aufkommen ließen.