Flixbus-Angebote für internationale Verbindungen

„Zum Start binden wir Graz, Wien, Salzburg, Villach, Bregenz und Linz wieder an unser internationales Netz an. Tickets für Verbindungen sind bereits ab 6,99 Euro auf der Website und in der mobilen App verfügbar. Wann unser nationales Netzwerk in Österreich wieder startet, können wir aktuell leider noch nicht verlässlich sagen“, so Flixbus-Sprecherin Nina Göbbels zur APA.