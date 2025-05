„Krone“ vergibt Stipendium zur Woodstock Academy

Die Woodstock-Community fährt fort zur Bildung, also zur Fortbildung – und nimmt einen „Krone“-Gewinner samt Begleitperson eine Woche lang mit an den schönen Wolfgangsee. Denn wir verlosen ein Stipendium für die Woodstock Academy (24. bis 30. Oktober) an jemanden, der sein Instrument und die Blasmusik im Herzen trägt.