Diese Kärntner nehmen Kurs auf Tokio!

In Tokio geht’s von 23. Juli bis 8. August bei Olympia um Gold, Silber, Bronze. Insgesamt zehn Teilnehmer stellte Kärnten 2016 in Rio - das wird heuer in Tokio schwer zu erreichen sein. Drei sind aber schon fix, weitere elf haben noch die Chance. Die "Krone"-Sportredaktion nimmt unsere Kandidaten unter die Lupe.