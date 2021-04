Kandidaten gekürt - Grüne und CDU nun gleichauf

Das Umfragetief der Union (CDU/CSU) hält somit an. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union mit ihrem am vergangenen Dienstag installierten Spitzenmann Laschet auf nur noch 23 Prozent, berichtete die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste Wert seit Beginn der Insa-Erhebungen 2012. Die Grünen liegen gleichauf und können mit Baerbock an der Spitze tatsächlich von der Kanzlerschaft träumen.