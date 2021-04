Deutsche Grüne: Baerbock wird Kanzlerkandidatin

Während bei CDU und CSU seit Tagen ein wahrer Bruderkrieg um die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl im Herbst tobt, haben die deutschen Grünen geräuschlos reinen Tisch gemacht: Annalena Baerbock soll die Partei, der in Umfragen sogar Chancen auf Platz eins zugerechnet werden, als Spitzenkandidatin in die Wahl führen. Erstmals in der Geschichte nennen die Grünen das - aufgrund der guten Aussichten - „Kanzlerkandidatur“. Co-Parteichef Robert Habeck steckt zurück und lässt seiner 40-jährigen Kollegin den Vortritt, wie am Montag bekannt wurde.