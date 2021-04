Nicht nur Industrie macht MAN-Beschäftigten Mut

Der Abbau der Zeitarbeiter scheint beschlossene Sache, dementsprechend soll auch die Produktion in Steyr gedrosselt werden - das teilte MAN gestern den Verantwortlichen am Standort in Oberösterreich mit. Davor hatte der erste Schließungsgipfel zwischen den Anwälten des Lkw-Herstellers und Betriebsräten stattgefunden.