In Steyr tobt der Kampf um Zukunft und Geld

Morgen treffen sich die Betriebsräte Helmut Emler und Thomas Kutsam mit der von MAN beauftragten Anwaltskanzlei in Steyr. Auf der Tagesordnung: Verhandlungen über den Sozialplan, der nun aufgrund der geplanten Schließung des Werks zum Zug kommen soll. Nach dem Nein der Belegschaft zu den Übernahmeplänen durch Investor Sigi Wolf will der Lkw-Hersteller, dass in Steyr bis Ende 2023 die Lichter ausgehen. Die derzeit rund 2300 Mitarbeiter hoffen noch auf eine Trendwende. Es geht um ihre Zukunft - und um viel Geld.