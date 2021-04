Regierung nennt Projekte des Wiederaufbaufonds

Die Regierung hat am Samstag einige Projekte aus dem EU-Wiederaufbaufonds („Recovery Fund“) genannt. 172 Millionen Euro sollen in die Digitalisierung der Schulen fließen, 130 Mio. in einen Reparaturbonus, 100 Mio. im Bereich Wasserstoff und 256 Mio. in emissionsfreie Busse in allen Gemeinden und Städten. Das kündigten Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im „Ö1“-Radio am Samstag an.