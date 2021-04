Kurz will mit EU-Geld „Jobs der Zukunft“ schaffen

Geld soll auch in Regionalisierung fließen

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) fügte in seinen Ausführungen hinzu, dass man auch in Regionalisierung investieren wolle. „Das ist schon sehr viel Geld und kommt zusätzlich zu den Milliarden hinzu, die wir ohnehin schon in Ökologisierung investieren“, so Kogler. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sagte: „Wir werden uns jeden einzelnen Euro aus Brüssel zurückholen, der uns auch zusteht.“