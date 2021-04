Erneut Taxilenker bei Schlepperfahrt gefasst

Umhergeirrt sind vier Syrer am Freitagnachmittag auf einem Feldweg bei Wallern Richtung Apetlon im Burgenland. Nachdem die Migranten dann in ein bestelltes Taxi mit Kennzeichen Bezirk Neusiedl am See zugestiegen und losgefahren waren, stoppte wenig später die Polizei die Fahrt. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte die Beamten alarmiert.