Flammenmeer bei Großbrand in Hackschnitzellager

Koordiniertes Vorgehen verhinderte ein Ausbreiten des Brandes

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es jedoch durch gezielte Löschmaßnahmen, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Anlage erfolgreich zu verhindern. In Vollbrand stand jedoch eine Halle, in der Holzschnitzel gelagert waren. Zusätzliche Gefahr bestand darin, dass durch die enorme Hitze die Halle unberechenbar war – sie stürzte teilweise ein. Damit war höchste Vorsicht geboten,