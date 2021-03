Anrufer versuchen, Taxler als Schlepper anzuheuern

Taxler erhalten seit Tagen Anrufe von Schleppern oder Verwandten jener Migranten, die sich illegal in den Westen durchschlagen. „Die Flüchtlinge legen oft lange Strecken, versteckt in einem Lkw, zurück. Nahe der Grenze zwischen Ungarn und dem Burgenland werden sie abgesetzt“, so ein Ermittler.