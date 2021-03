Erneut Taxilenker auf Schleppertour gestoppt

Mittels Uber-App wurde der Wiener Taxilenker zu einem zuvor vereinbarten Ort bestellt. Für die Fahrt in die Bundeshauptstadt sollte er 200 Euro erhalten. Insgesamt drei Männer sowie drei Frauen, alle aus Syrien, stiegen in das Taxi ein. In Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberwart) hielten Bundesheersoldaten den Wagen samt Insassen an. Der 42-Jährige wurde der Polizei übergeben.