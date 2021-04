EMA: Gutachten zu Johnson & Johnson am Dienstag

Am kommenden Freitag (23. April) will in den USA ein Beratergremium der Gesundheitsbehörde CDC über das weitere Vorgehen beraten. Bei einem vorherigen Treffen am Mittwoch hatten die Mitglieder entschieden, vorerst keine Empfehlung zum weiteren Vorgehen abzugeben, sondern sich zu vertagen, um weitere Informationen zu sammeln.