Johnson & Johnson verschiebt Lieferung nach Europa

Erst am Montag mit Auslieferung an EU-Staaten begonnen

Der Hersteller hatte erst am Montag mit der Lieferung an die EU-Staaten begonnen. Die EU-Kommission erwartete zu diesem Zeitpunkt bis Ende Juni 55 Millionen Dosen des Impfstoffs. Der von der Unternehmenstochter Janssen in den Niederlanden entwickelte Impfstoff ist der vierte, der in der EU zugelassen wurde. Eine Unternehmenssprecherin hatte die am Montag gestarteten Lieferungen an die EU-Länder als „ersten Schritt“ bezeichnet, „um die Verpflichtung des Unternehmens zur Lieferung von 200 Millionen Dosen an die Europäische Union sowie nach Norwegen und Island im Jahr 2021 zu erfüllen“.