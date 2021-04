Impfungen mit Johnson & Johnson in USA ausgesetzt

Just an dem Tag, als die ersten Dosen des ersehnten Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson in Österreich eingetroffen sind, werden in den USA erste Impfungen mit dem Vakzin aufgrund von Sicherheitsbedenken ausgesetzt. Die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA sowie die US-Gesundheitsbehörde CDC stoppen die Immunisierungen in Bundeseinrichtungen und rufen die Bundesstaaten auf, es ihnen gleichzutun, während den Bedenken nachgegangen werde. In den USA entwickelten sechs Geimpfte innerhalb von zwei Wochen nach dem Stich Thrombosen, eine Patientin starb.