Schneeräumung: Kostenexplosion im Rekordwinter

Allein in der Gemeinde Lesachtal sind seit November mehr als 300.000 Euro an Mehrkosten für die Räumung der Schneemassen angefallen. Ähnlich sieht es auch in Dellach im Gailtal, Oberdrauburg und Kötschach-Mauthen aus. Insgesamt 39 Oberkärntner Kommunen sind vom Rekordwinter hart getroffen, kämpfen nach einem durch die Corona-Krise ohnehin wirtschaftlich schweren Jahr mit leeren Gemeindekassen.