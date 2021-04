Serien-Hit „Bridgerton“ bekommt 2 weitere Staffeln

Page nur für eine Staffel verpflichtet

Einer der beliebtesten Stars der ersten Staffel ist Schauspieler Regé-Jean Page (31), der allerdings bereits angekündigt hat, in den Folgestaffeln nicht mehr dabei zu sein - was zahlreiche Proteste von Fans hervorgerufen hatte. „So eine Explosion hatte ich nicht erwartet, denn in der Romanreihe ist es doch eine andere Romanze in jedem Buch“, so Rhimes der „Vanity Fair“. „Wir haben ihnen ihr Happy End gegeben, und jetzt kommt das nächste Paar.“