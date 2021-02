„Bridgerton“-Autorin plädiert für mehr Sexszenen

„Anthony wird es schlimm erwischen“

Quinn hat die Skripte für die zweite Staffel noch nicht gelesen, jedoch ist sie zuversichtlich, dass die Fans sehen werden, wie Anthony „viele Steine in den Weg gelegt“ werden. „Ich habe die Drehbücher noch nicht gesehen, also weiß ich nicht unbedingt, was sie machen werden, aber ich habe die Geschichte geschrieben, also weiß ich ein bisschen darüber. Anthony wird es schlimm erwischen. Jonathan Bailey hat ihn so gut gespielt, man liebt ihn immer noch, aber er muss einen Dämpfer bekommen, und er wird so viele Dämpfer bekommen.“