„Bridgerton“: Regé-Jean Page fehlt in 2. Staffel

Die Serie „Bridgerton“ hat zum Jahreswechsel auf Netflix alle Rekorde gebrochen. In nur 28 Tagen streamten 82 Millionen Haushalte die Serie von „Grey‘s Anatomy“-Macherin Shonda Rhimes. Nicht ganz unschuldig an dem Erfolg war wohl auch Hauptdarsteller Regé-Jean Page, der als heißer Herzog Duke of Hastings nicht nur Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), sondern auch zahlreichen Fans vor den Bildschirmen den Kopf verdreht hatte.