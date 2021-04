„OlliOlli World“ rollt im Winter auf PC & Konsolen

Mit „OlliOlli World“ bringt die britische Indie-Spieleschmiede Roll7 in diesem Winter den dritten Teil ihres beliebten Skateboard-Sidescrollers in digitaler Form auf PC und Konsolen. Die Spielwelt mit ihren endlosen, prozessual generierten Levels verspricht ein „flowbasiertes Gameplay, um die perfekte Balance zwischen Fokus und Entspannung zu ermöglichen“, so Publisher Private Division am Donnerstag in einer Mitteilung. Wir zeigen den Ankündigungs-Trailer.