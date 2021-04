Ein Aufschwung, der allen etwas bringt

Da könnte ein Pakt der Sozialpartner ein wichtiger Teil sein: dass man statt zu streiten gemeinsam Werte schafft und den Standort Österreich so attraktiv wie möglich macht (siehe MAN-Beispiel derzeit). Es soll in eine grünere Zukunft gehen, mit Innovationen und klug eingesetzter Digitalisierung. Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz - all das gehört zu den Wegen aus der Krise. Starten wir jetzt, die „Krone“ ist vorne dabei und die Regierung muss handeln.