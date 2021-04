Papst kondoliert zum Tod von Prinz Philip

Papst Franziskus hat Queen Elizabeth zum Tod ihres Ehemanns kondoliert. In einem am Samstag vom Vatikan veröffentlichten Telegramm würdigte er Prinz Philip als hingebungsvollen Ehemann und Familienvater, seinen herausragenden Ruf im Dienst für sein Land und seinen Einsatz für Bildung und Förderung der jungen Generationen, meldet Kathpress. Allen, die über seinen Verlust „in der sicheren Hoffnung auf die Auferstehung“ trauerten, wünschte der Papst „Trost und Frieden“. Der Herzog von Edinburgh war im Alter von 99 Jahren - nur wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag - am Freitag in Schloss Windsor gestorben.