Aua! Beautyqueen reißt Nachfolgerin Krone vom Kopf

Weil sie der festen Überzeugung war, ihre Nachfolgerin würde den Titel nicht verdienen, riss die schönste verheiratete Frau Sri Lankas des Jahres 2020 und amtierende „Mrs. World“, Caroline Jurie, der soeben gekrönten „Mrs. Sri Lanka 2020/21“ Pushpika de Silva am Wochenende die mit Haarnadeln befestige Krone wieder vom Kopf. Jurie erklärte, de Silva sei nicht für die Krone qualifiziert, weil sie geschieden sei, und setzte die Krone, wie in einem Video (siehe oben) zu sehen ist, der Zweitplatzierten auf. De Silva, die tatsächlich noch verheiratet ist, wurde dabei verletzt und erstattete Anzeige. Die empörte Beautyqueen Jurie wurde deshalb am Donnerstag verhaftet.