Asexualität ist, wenn Sexlosigkeit nicht stört

Rund zwei Prozent der Bevölkerung haben sich bei einer Befragung zu Liebe und Sexualität in der Pandemie als asexuell identifiziert. Die meisten Menschen, die sich selbst als asexuell bezeichnen, empfinden nie (oder nur selten) sexuelle Erregung. Das kommt nicht so häufig vor. Aber immerhin jede 50. Person findet, die Bezeichnung Asexualität trifft ihre Sexualität am besten.