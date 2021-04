Batthyányfeld als Paradies für Mensch und Tier

Kurzvideos für Facebook

Gemeinsam produzierten sie eine Serie von kurzen Videos und machten so auf die vielfältige Flora und Fauna aufmerksam. „Der verantwortungsvolle Umgang mit Fauna und Flora steht im Naturschutzgebiet an oberster Stelle. Nur so kann man genießen, beobachten und sich erholen“, erklärt Schütz." Denn eines ist klar: Die Batthyányfelder sind ein Paradies für Pflanzen, Tiere und Menschen.