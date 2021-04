„Osterruhe“ sorgt für leere Straßen und Plätze

Spärlich besucht haben sich Donnerstagmittag die üblicherweise gleichermaßen belebten wie beliebten Plätze in der Wiener Innenstadt gezeigt, aber auch in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten sowie in Eisenstadt (Burgenland) waren nur wenige Spaziergänger unterwegs. Seit Mitternacht gilt in den drei östlichen Bundesländern eine „Osterruhe“, also ein harter Lockdown mit geschlossenem Handel und Ausgangsbeschränkungen.