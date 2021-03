Corona-Kontrollen am Donaukanal: Lokal gesperrt

Wie schon am Freitag verleiteten die höheren Temperaturen und einige Sonnenstrahlen mehrheitlich jüngerer Menschen die Kanal-Promenade in der Wiener City zu besuchen. Mit von der Partie war diesmal auch die städtische Gruppe für Sofortmaßnahmen, die mit Unterstützung der Polizei am Nachmittag an der Flaniermeile patrouillierte - auch die „Krone“ war vor Ort.